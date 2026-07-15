FETÖ darbe girişiminde şehit Edip Zengin kabri başında anıldı - Son Dakika
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FETÖ darbe girişiminde şehit Edip Zengin kabri başında anıldı

FETÖ darbe girişiminde şehit Edip Zengin kabri başında anıldı
15.07.2026 16:12
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15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Edip Zengin, Kocaeli Darıca'daki kabri başında düzenlenen programla anıldı. Programa Kaymakam Dönmez, Belediye Başkanı Bıyık ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Edip Zengin, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki kabri başında anıldı.

Darıca Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında ilk olarak Nenehatun Mahallesi'ndeki Eyüboğlu Camisi'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için mevlit okutuldu.

Daha sonra şehitliğe geçen protokol üyeleri, şehit Edip Zengin'in kabrine karanfil bırakarak dua etti.

Anma programına Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ darbe girişiminde şehit Edip Zengin kabri başında anıldı - Son Dakika

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