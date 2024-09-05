Piyade Binbaşı Osman Ayan Isparta'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak - Son Dakika
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Piyade Binbaşı Osman Ayan Isparta'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Piyade Binbaşı Osman Ayan Isparta\'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Pençe 1-2 Harekat Bölgesi'nde kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi. Bugün öğle saatlerinde Senirkent ilçesinde askeri törenle defnedilecek. Cenazeyi, şehidin eşi, annesi, aile üyeleri ve yetkililer karşıladı.

05.09.2024 10:09
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PENÇE 1-2 Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın (39) cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi. Ayan, bugün Senirkent ilçesinde, törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Pençe 1-2 Harekat Bölgesi'nde yürütülen faaliyet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın cenazesi, saat 04.30'da askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini eşi Nazan Ayan, annesi Gülümser Ayan ve kız kardeşi Elif Ayan ile Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, daire müdürleri ve vatandaşlar karşıladı. Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda uçaktan indirilip cenaze aracına konuldu.

10 aylık Gülümser ve Harun adında ikizleri olan Piyade Binbaşı Osman Ayan, bugün öğle vakti Senirkent ilçesi Gençali köyünde askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Piyade Binbaşı Osman Ayan Isparta'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piyade Binbaşı Osman Ayan Isparta'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak - Son Dakika
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