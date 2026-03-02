İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 28 Şubat 2020'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay, şehadetinin yıl dönümünde İslahiye'de kabri başında anıldı.
İlçe müftülüğüne bağlı din görevlileri, Boğaziçi Mahallesi'ndeki şehidin kabrini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Görevliler, kabir ziyaretinin ardından şehidin ailesini de ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Onbaşı Veysel Günay, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.