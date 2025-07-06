Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet (66) ile anne Cemile Kuşak'a (65) ve yakınlarına şehadet haberini iletti.
Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları da şehadet haberinin duyulması üzerine eve geldi.
Şehidin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.
Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya da aileye taziyelerini sundu.
Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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