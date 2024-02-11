Şehit Piyade Üsteğmenin Kız Kardeşi, Doğum Gününde Bebek Dünyaya Getirdi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in kız kardeşi Büşra Aslan, ağabeyinin doğum gününde kız bebek dünyaya getirdi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve eşi Canan Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan Aslan'ı ziyaret etti.

Vali Kumbuzoğlu, Elzem Meva adı verilen bebeği kucağına alarak sevdi.

Kumbuzoğlu, ziyaret sonrasında gazetecilere, 12 Ocak'ta şehit olan Gökhan Delen'in doğum gününde bir yeğeni olduğunu söyledi.

Şehidin ve yeni doğan bebeğin doğum günlerinin aynı olduğunu ifade ederek, "İnşallah minik yavrumuz dayısı gibi vatana, millete ve devlete hayırlı bir birey olur. Kendisine hayırlı bir ömür diliyorum. Çok heyecanlıyız, muhteşem bir olay oldu. Aslan ailesine hayırlar getirsin yavrumuz. Yavrumuzun da ömrü ay yıldızın gölgesinde bereketli olsun." diye konuştu.