Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için tören

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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için Şırnak'ta tören yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

Okunan duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Ayar'ın cenazesi hava yoluyla Trabzon'a uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklanmıştı.