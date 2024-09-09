Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Trabzon Havalimanı'na getirildi. Törenle karşılanan naaşı, büyük bir saygı ve hüzünle anıldı. Çatışmada hayatını kaybeden Ayar'ın ailesi ve yakınları, acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu. Trabzon halkı da şehitlerini unutmamak için törene katılarak, Ayar'a son görevlerini yerine getirdi.
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9.09.2024 17:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Üsteğmen Ayar Trabzon'da Karşılandı - Son Dakika