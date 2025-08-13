Şehit polis Ahmet Şahan'ın ismi Karadeniz'de yaşayacak

Kastamonu'da geçen yıl şehit edilen narkotik polisi Ahmet Şahan'ın ismi, Karadeniz'deki botta yaşatılacak.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kente 3701 borda numaralı Ares Kontrol Botu'nun tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aziz şehidimiz Ahmet Şahan'ın adını 'Mavi Vatan'da da yaşatıyoruz. İlimize tahsis edilen Ares Kontrol Botu'na geçen yıl şehit olan kahraman meslektaşımız Ahmet Şahan'ın adı verildi. Aziz ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, 1 Ağustos'ta uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden kişi, bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açmıştı. Olayda polis memurları Ahmet Şahan (38) ve Arif Ay yaralanmış, zanlı ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Hastaneye kaldırılan polis memuru Şahan kurtarılamamıştı.