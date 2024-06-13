Şehit Polis Sabri Altınbaş'ın oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Şehit Polis Sabri Altınbaş'ın oğluna doğum günü sürprizi

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl önce şehit olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş'ın oğlu Bera Zeki Altınbaş'a (13) doğum gününde sürpriz parti düzenledi. Şehit polis memurunun oğlu Bera, okulunda pasta ve kutlama ile karşılandıktan sonra bir kafede doğum günü partisiyle büyük mutluluk yaşadı.

13.06.2024 14:56
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DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl önce şehit olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş'ın oğlu Bera Zeki Altınbaş'a (13) doğum gününde sürpriz parti düzenledi.

Düzceli olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2015 yılında zırhlı polis aracının geçişi sırasında, yola döşenen bombanın patlatılması sonucu 33 yaşında şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memurunun oğlu Bera Zeki Altınbaş'a 13'üncü yaş gününde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Polisler, Bera'nın okuluna giderek pasta ile kutlama yaptı. Daha sonra da Bera, ekip otosuyla bir kafeye götürüldü. Kafede Bera için arkadaşları ve Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de katıldığı doğum günü partisi düzenlendi. Bera Zeki Altınbaş, doğum günü sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: DHA

Doğum Günü, Düzce, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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