Şehit polisin oğullarına polis konvoyu ile sünnet töreni - Son Dakika
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Şehit polisin oğullarına polis konvoyu ile sünnet töreni

Şehit polisin oğullarına polis konvoyu ile sünnet töreni
27.06.2026 16:37
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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın 2 oğlu, polis konvoyu ile sünnet düğününe götürüldü.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın 2 oğlu, polis konvoyu ile sünnet düğününe götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü araçlarına şehit Mustafa Çalışgan'ın adını yazan ekipler, araçlarla şehidin oğulları 5 yaşındaki Alparslan ile 8 yaşındaki Mehmet Alp'in evinin önüne gitti.

Şehit çocukları ile eşi Ceren Çalışgan'ı araca bindiren ekipler, ardından konvoy eşliğinde düğün salonuna gitti.

Programa katılan Vali Abdullah Köklü, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Mehmet Alp ve Alparslan'ı tebrik etti.

Şehit eşi Ceren Çalışgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet diledi.

İki çocuğunu bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Çalışgan, "Valimize, Emniyet Müdürümüze, komutanımıza, tüm arkadaşlarına, eşe dosta çok teşekkür ediyorum. Unutamayacağımız bir sünnet düğünü oldu. Çok duygusalız ama çok da gururluyum. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Sünnet, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit polisin oğullarına polis konvoyu ile sünnet töreni - Son Dakika

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