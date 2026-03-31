Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İstanbul Adliyesi'nde törenle anıldı

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince 11 yıl önce şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, törenle anıldı.

İstanbul Adalet Sarayı atrium alanındaki "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı Anma Töreni" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, törendeki konuşmasında, bugün yalnızca yas tutmak için değil, bir duruşu tazelemek, bir yemini yinelemek ve adalet değerlerine bağlılığı bir kez daha ortaya koymak için bir araya geldiklerini söyledi.

Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te bu binada görevinin başındayken menfur bir terör saldırısında şehit edildiğini hatırlatan Dönmez, "Bu hain saldırı yalnızca bir cumhuriyet savcımızı değil, doğrudan bağımsız Türk yargısı ve hukukun üstünlüğünü hedef almıştır. Ancak hainlerin alçakça saldırısı, ne şehidimizin onurlu mücadelesini ne de bizim adalete olan inancımızı sarsabilmiştir. Aksine mücadelemizi daha da güçlendirmiştir." diye konuştu.

Dönmez, Kiraz'ın adaletin tecellisi için ömrünü adamış, hukukun üstünlüğüne yürekten inanmış, görevini tarafsızlık ve cesaretle yerine getirmiş örnek bir devlet insanı olduğunu belirterek, "Mehmet Selim Kiraz yalnızca bir hukukçu ya da Cumhuriyet Savcısı değil, dürüst, çalışkan, sevgi dolu bir insandı. Cesur duruşu ve tavizsiz adalet anlayışıyla hem meslektaşlarına hem de genç hukukçulara örnek ve yol gösterici oldu. Onun şahsında adaletin temsilcilerine yönelen her türlü saldırının aslında milletimizin ortak vicdanına, hukuk düzenimize ve devletimizin temel değerlerine yapılmış bir saldırı olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu menfur olayın adalet yolunun ne kadar kutsal ancak bir o kadar da fedakarlık gerektiren bir yol olduğunu gösterdiğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Şehidimiz görev başında millet adına adalet dağıtırken canını feda etmiş, ardında onurlu bir miras, sarsılmaz bir duruş ve unutulmayacak bir hatıra bırakmıştır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk onun aziz hatırasını yaşatmak, emaneti olan adalet idealine sahip çıkmak ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermemektir. Her birimiz görevimizi icra ederken onun cesaretini, kararlılığını ve adalet anlayışını kendimize rehber edinmeliyiz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki adalet teşkilatı olarak bizler her türlü tehdit ve saldırı karşısında dimdik durmaya, hukuku savunmaya ve milletimizin bize emanet ettiği görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Terör, ne kadar kalleş ne kadar karanlık olursa olsun, hukuktan aldığımız güç ve adalete olan sarsılmaz inancımız karşısında diz çökmeye mahkumdur. Bizler buradayız, her birimiz birer Mehmet Selim Kiraz olarak adliyedeyiz ve adaletten taviz vermeksizin görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Şehit savcının babası Hakkı Kiraz ise 11 yıl önce bugünü hep birlikte ancak çok farklı duygularla yaşadıklarını ifade ederek, oğlunu manevi olarak hiçbir zaman kendisinden ayrı görmediğini söyledi.

Kiraz, "Bugün sizleri böyle hep burada görünce inanın artık ben yalnız olmadığımı daha da fazla hissediyorum ve Selim'i her an yanımda görüyorum. Allah bu millete, bu devlete zarar vermesin. Rabb'im bu millete zarar vermek isteyenlere de fırsat vermesin." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de katıldığı törende, konuşmaların ardından Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edildiği adliyenin 6'ncı katındaki makam odasına geçildi.

Adalet Bakanı Gürlek, Başsavcı Dönmez, şehit savcının babası Hakkı Kiraz ve beraberindekiler, Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafı ile isminin yer aldığı odadaki çalışma masasına karanfil bıraktı. Odada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programa, Adalet Bakanı Yardımcısı Can Tuncay, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Törenin ardından Adalet Bakanı Gürlek ve şehit savcının babası Hakkı Kiraz, Mehmet Selim Kiraz'ın Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.