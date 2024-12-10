Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli\'nin naaşı memleketi Kayseri\'ye getirildi

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.
Hava yoluyla 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirilen Baydilli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, kortej eşliğinde Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracından alınarak morga konuldu.
Baydilli'nin cenazesi, yarın öğlen düzenlenecek törenin ardından Kayseri Kartal Şehitliği'ne defnedilecek.
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