Şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıdığı hastanede şehit olan 2 çocuk babası Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in (48) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Şehit Sevim için İmam-ı Azam Camisi'nde gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Törene katılan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Cuma namazının ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl, cenaze namazını kıldırarak dua etti.

Daha sonra şehit Sevim'in tabutu, askerler tarafından konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cenaze aracına alındı.

Elazığ Garnizon Şehitliğine götürülen şehidin cenazesi dualarla defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu, Vali Numan Hatipoğlu, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, siyasi parti ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.