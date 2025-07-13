Şehit ve Gazi Aileleri Milli Birlik Buluşması Gerçekleşti

ANKARA'da 'Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Milli Birlik Buluşması' programı gerçekleşti.

PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleşen 'Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Milli Birlik Buluşması' programına şehit ve gazi aileleri katıldı. Programda çocuklar için halat çekme, çuval yarışı, mini golf gibi çeşitli etkinlikler düzenlenirken, şehitler, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile anıldı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Çok iyi biliyoruz ki şehadet şereflerin en yücesi. Bir toprağı vatan kılan şehit ve gazilerin kanı milletin alın teridir. Ezanımıza ve ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevda, şehadete çıkan bir yolsa 15 Temmuz o yolda tereddütsüz yürüyen aziz milletimizin yazdığı destanın ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

'SİZLER BU MİLLETİN, BU ÜLKENİN ONUR NİŞANESİSİNİZ'

Devletin ve milletin gazi ve şehitlerin kıymetini çok iyi bildiğini vurgulayan Madak, "Aziz milletimiz o gece şereflerin en yücesine yürümekten bir an olsun dahi geri durmamış göğsünü hainlere siper etmiştir. Hiç kuşkusuz ki kuşkumuz yok. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'ya ve 15 Temmuz destanına uzanan bu ruh ebediyen devam edecektir. Bugün burada birliğimizi, dayanışmamızı ve millet olarak birbirimize olan bağlılığımızı güçlendiren çok anlamlı bir buluşmada bir araya geldik. Sizler bu milletin, bu ülkenin onur nişanesisiniz. Sadece birer aile ferdi değil, aynı zamanda bu milletin hafızasında ve yüreğinde yaşayan emanetsiniz" dedi.