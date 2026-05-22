Keleş, Kastamonu'da şehit aileleri için çalışma yapacak

Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı temsilcisi Ufuk Tan Keleş, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan'ı ziyaret etti.

Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı'ndan yapılan açıklamada, aynı zamanda Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı olan Ufuk Tan Keleş'in ziyarette Köksalan'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, Kastamonu'da şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışma yapacaklarını belirterek, "Aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere tüm şehit ve gazi ailelerimizin her daim yanındayız. Türkiye turumuza Kastamonu'dan başlayarak ülkemizin dört bir yanında şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret etmeye ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.