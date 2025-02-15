Şehit ve gazi çocukları Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi - Son Dakika
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Şehit ve gazi çocukları Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi

Şehit ve gazi çocukları Bitlis\'in tarihi mekanlarını gezdi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye Ahlat" programına katılan şehit ve gazi çocukları, Bitlis'teki tarihi mekanları ziyaret etme fırsatı buldu.

15.02.2025 16:16
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye Ahlat" programına katılan şehit ve gazi çocukları, Bitlis'teki tarihi mekanları ziyaret etme fırsatı buldu.

Çocukların tarihi mirasla bağlarını güçlendirmek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 1-15 Şubat tarihlerinde düzenlenen programda, 20 ilden gelen 140 şehit ve gazi çocuğu Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, Ahlat Müzesi ile kentteki tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezen çocuklar, konser, şiir dinletisi, kitap ve sinema tahlili gibi kültürel etkinliklere katıldı.

"Maziden Atiye Ahlat" Programı Koordinatörü Muharrem İldokuz, yaptığı açıklamada, projenin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Amaçlarının Ahlat ve çevresindeki tarihi mirasları çocuklara tanıtmak ve geçmişleriyle bütünleştirmek olduğunu vurgulayan İldokuz, şunları söyledi:

"Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde profesyonel eğitmenler eşliğinde, çocukların hem akademik hem de sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca farklı illerden gelen öğrenciler, burada dostluklar kuruyor. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Programın devam etmesi için talep var."

Programa katılan öğrencilerden Seyit Barışer ise Malazgirt'ten geldiğini kaydederek, "Burada kültürümü ve tarihimi daha kapsamlı öğrenme fırsatı buldum. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımıza, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sivas'tan gelen Veysi Koç da daha önce görmediği yerleri gezdiğini vurgulayarak, "Sosyal anlamda çok şey öğrendim ve yeni arkadaşlıklar edindim. Geleceğime dair güzel kazanımlar elde ettim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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