Şehit ve gazi çocuklarına geleneksel sporlarla tecrübe kazandırıldı

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, şehit ve gazi çocuklarının katıldığı "Bizim Bağımlılığımız Geleneksel Sporlarımız" etkinliği yapıldı.

Çocukları sağlıksız her türlü bağımlılıktan korumak amacıyla Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen etkinlikte, kulübe gelen 50 şehit ve gazi çocuğu binicilik ve okçuluk sporlarını eğitmenleriyle deneyimledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, şehit ve gazi çocuklarına binicilik ile okçuluk sporlarıyla ilgili tecrübe kazandırdıklarını söyledi.

Etkinlikleri rutin bir şekilde yaptıklarını belirten Kurt, "Çocuklarımızla bu tür etkinliklerde bir araya gelerek onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Onlardaki haz duygusunu görünce bizler de mutlu oluyoruz. Bu tür etkinlikler aylık olacak şekilde devam edecek. Emanet çocuklarımızla beraber, genel müdürlük olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Emine Zeynep Alkış, ok atarken biraz endişelendiğini söyleyerek, "Ok atarken bir yerime bir şey olursa diye endişelendim. Bir şey olmadı. Güzel gitti. Ortadan vurdum." ifadelerini kullandı.

Talha Gül ise ata binmenin ve ok atmanın çok eğlenceli olduğunu ifade etti. Ata binmeden önce korktuğunu sonrasında ise korkusunu yendiğini söyleyen Gül, "İlk defa ata bindim. Ok atarken yanımdaki eğitmenlerim nasıl yapmam gerektiğini öğretti. Çok eğlenceliydi. Çok mutluyum." diye konuştu.