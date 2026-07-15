Şehit yakınları ve gazilerden Ankara'da eşitlik eylemi - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gazilerden Ankara'da eşitlik eylemi

15.07.2026 10:45
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81 ilden Ankara'ya gelen şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Güvenpark'taki oturma eyleminin üçüncü gününde de kararlı. Dernek Başkanı Çerçioğlu, 'Haklı mücadelemiz sonuçlanana kadar buradayız' dedi.

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gazilerin, Güvenpark'taki eylemleri üçüncü gününde sürüyor. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Haklı mücadelemiz sonuçlanana kadar buradan ayrılmayacağız, alanı terk etmeyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Güvenpark'ta başlatıkları oturma eyleminin üçüncü gününe başladı. Eyleme katılanlar geceyi de Güvenpark'ta geçirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Koyuncu Ofluoğlu, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başdanışmanı ve emekli Tümgeneral Rafet Kılıç, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Avcı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt eylemleri boyunca şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Haklı mücadelemiz sonuçlanana kadar buradan ayrılmayacağız, alanı terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Güvenpark, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit yakınları ve gazilerden Ankara'da eşitlik eylemi - Son Dakika

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