Mardin'de şehit yakınları ve gazilere yemek - Son Dakika
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Mardin'de şehit yakınları ve gazilere yemek

16.06.2026 11:56
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Mardin'in Artuklu ilçesinde şehit yakınları, gazi ve koruyucu aileler yemekte bir araya geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde şehit yakınları, gazi ve koruyucu aileler yemekte bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda "Aile ve Nüfus 10 Yılı" etkinlikleri kapsamında şehit yakınları, gazi ve koruyucu aileleri Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Tesisindeki bir restoranda düzenlenen programda buluştu.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Mardin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen ve 2026 yılı Aile Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen anlamlı programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve üniversite yöneticilerine teşekkür eden Koyun, "Toplumların gücü, sahip oldukları ekonomik kaynaklardan, teknolojik imkanlardan veya fiziki yatırımlardan önce sağlam aile yapılarından gelir. Çünkü aile, bireyin ilk eğitim aldığı, ilk değerleri öğrendiği, sevgiyle tanıştığı ve hayata hazırlandığı en önemli kurumdur." ifadelerini kullandı.

Ailenin sevginin, sadakatin, fedakarlığın, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu kutsal bir yuva olduğunun altını çizen Koyun, şunları kaydetti:

"Milletimizin tarihine baktığımızda da her dönemde güçlü aile yapısının güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu görmekteyiz. Kültürümüzü, geleneklerimizi, inançlarımızı ve milli değerlerimizi nesilden nesile aktaran en önemli yapı aile olmuştur. Bu nedenle aileyi korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmak yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan Aile ve Nüfus Yılı Vizyon Belgesinin ülkenin geleceğine yönelik önemli bir perspektifi ortaya koyduğunu vurgulayan Koyun, şöyle konuştu:

"Bu vizyon, aile kurumunu merkeze alan, nüfus yapısını stratejik bir güç unsuru olarak değerlendiren ve geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasını hedefleyen kapsamlı bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu kapsamda her yıl mayıs ayının son haftasının 'Milli Aile Haftası' olarak ilan edilmesi de aile kurumuna verilen önemin güçlü bir göstergesidir. Bu karar, aileyi yalnızca belirli günlerde hatırlamak değil yılın her döneminde aile odaklı politikaları güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak açısından son derece kıymetlidir."

Teknolojik gelişmeler, hızlı şehirleşme, bireyselleşmenin artması ve sosyal hayattaki değişimlerin aile ilişkilerini de etkilediğini anlatan Koyun, bu süreçte aile içi iletişimin güçlendirilmesi, kuşaklar arası bağların korunması ve çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydetti.

Çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümeler için aile bağlarını güçlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Koyun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da Aile Haftası vesilesiyle toplumun her kesiminde aile bilincinin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de şehit yakınları ve gazilere yemek - Son Dakika

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