Şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi Beypazarı'ndaki kadınlar lokaline verildi

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Şırnak'ta 2017 yılında düşen askeri helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut'un ismi, İlçe Jandarma Komutanlığı yaptığı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kadınlar lokaline verildi.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi, Hacıkara Mahallesi'ndeki lokalde yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özer Kasap, Yakut'un üsteğmen olarak Beypazarı'na atanan ilk kadın jandarma komutanı olduğunu ifade etti.

Yakut'un kıdemli yüzbaşı rütbesi alana kadar İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığını belirten Kasap, lokale Yakut'un adını vererek onun ismini ilçede yaşatacaklarını kaydetti.

Kadınların sosyal hayata katkı sağlamaları, farklı etkinlikler yapmaları amacıyla kurulan kadınlar lokalinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Yakut, 28 yaşında üsteğmen rütbesiyle 54 bin nüfuslu Beypazarı'na Jandarma Komutanı olarak atanmıştı. Songül Yakut, böylece ilçe jandarma komutanlığına atanan ilk kadın olmuştu.