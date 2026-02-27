Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 112'nci yılında Fethiye'de anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 112'nci yılında Fethiye'de anıldı

27.02.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK havacılık tarihinin ilk şehit pilotu Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, vefatının 112'inci yılında düzenlenen törenle, ismi verilen Muğla'nın Fethiye ilçesinde anıldı.

TÜRK havacılık tarihinin ilk şehit pilotu Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, vefatının 112'inci yılında düzenlenen törenle, ismi verilen Muğla'nın Fethiye ilçesinde anıldı.

Fethiye'ye adını veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey,ölümünün 112'nci yıl dönümünde törenle anıldı. Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anma törenine, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethi Bey'in imkansızlıkların hüküm sürdüğü bir dönemde cesareti ve inancıyla 'Yapılabilir' demenin sembolü olduğunu söyledi. Kaymakam Akkaya, "Şehrimizin isim babası Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in Türk havacılık tarihindeki önemine dikkat çekip, onun azim ve kararlılığının gelecek nesillere ilham olmaya devam ettiğini belirtip, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Program kapsamında Türk Hava Kurumu'na ait paramotorlar gökyüzünde gösteri uçuşu gerçekleştirirken, muharip uçak gösterisi de gerçekleştirildi. Vatandaşlar, gökyüzündeki gösterileri ilgiyle izledi.

Haber - Kamera: Gülgün KAŞLI/ FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Havacılık, Fethiye, Kültür, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 112'nci yılında Fethiye'de anıldı - Son Dakika

Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:44:48. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 112'nci yılında Fethiye'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.