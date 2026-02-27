Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 112'nci yılında Fethiye'de anıldı

TÜRK havacılık tarihinin ilk şehit pilotu Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, vefatının 112'inci yılında düzenlenen törenle, ismi verilen Muğla'nın Fethiye ilçesinde anıldı.

Fethiye'ye adını veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey,ölümünün 112'nci yıl dönümünde törenle anıldı. Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anma törenine, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethi Bey'in imkansızlıkların hüküm sürdüğü bir dönemde cesareti ve inancıyla 'Yapılabilir' demenin sembolü olduğunu söyledi. Kaymakam Akkaya, "Şehrimizin isim babası Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in Türk havacılık tarihindeki önemine dikkat çekip, onun azim ve kararlılığının gelecek nesillere ilham olmaya devam ettiğini belirtip, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Program kapsamında Türk Hava Kurumu'na ait paramotorlar gökyüzünde gösteri uçuşu gerçekleştirirken, muharip uçak gösterisi de gerçekleştirildi. Vatandaşlar, gökyüzündeki gösterileri ilgiyle izledi.

Haber - Kamera: Gülgün KAŞLI/ FETHİYE (Muğla),