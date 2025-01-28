Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, Halk Buluşmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, Halk Buluşmalarına Devam Ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Tekirsin ve Seymenli mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, "Halkımızın sorunlarını çözüme giderirken, ihtiyaç duyulan projeleri de hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimize de bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim" dedi.

28.01.2025 13:51
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Tekirsin ve Seymenli mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, "Halkımızın sorunlarını çözüme giderirken, ihtiyaç duyulan projeleri de hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimize de bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarını Tekirsin ve Seymenli'de sürdürdü. Halkın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Umut Yılmaz'a ziyaretlerinde belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleri eşlik etti.

"Şehitkamil halkı bizden hizmet bekliyor"

Şehitkamil'in her bölgesinde eşit hizmet ilkesiyle hareket ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, sorunları yerinde tespit ederek takibini bizzat yaptığını söyledi. Başkan Yılmaz, "Kaybedecek zamanımız yok. Şehitkamil halkı bizden hizmet bekliyor. Her gün mahalle ziyaretleri ile sorunları yerinde görüyor ve ona göre çözüm üretiyoruz. Günün sonunda sorunların çözüme kavuşmasıyla oluşan memnuniyet bizlere güç ve moral veriyor" dedi.

"İhtiyaç duyulan projeleri hayata geçiriyoruz"

"Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok" diyen Başkan Yılmaz, Şehitkamil'de yaşayan herkesle mutlu ve huzurlu bir ilçe inşa edeceklerini ifade etti. Başkan Yılmaz, "Bu yola çıkarken bir söz vermiştik. Şehitkamil mutlu insanların yaşadığı bir kent olacak. Bunun için ekip arkadaşlarımızla beraber gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin sürekli sahadayız. Halkımızın sorunlarını çözüme giderirken, ihtiyaç duyulan projeleri de hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimize de bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim. İnşallah Şehitkamil'i hep birlikte kalkındıracağız" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Yılmaz'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

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