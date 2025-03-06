Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Halkımızın Sağlığıyla Oynanmasına Müsaade Etmeyiz" - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Halkımızın Sağlığıyla Oynanmasına Müsaade Etmeyiz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetime çıktı. Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde incelemelerde bulunan Yılmaz, “Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyiz. Denetimlerimiz ramazan ayı boyunca aralıksız olarak devam edecek” dedi.

06.03.2025 16:38  Güncelleme: 17:29
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetime çıktı. Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde incelemelerde bulunan Yılmaz, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyiz. Denetimlerimiz ramazan ayı boyunca aralıksız olarak devam edecek" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ramazan ayında verdiği sıkı denetim talimatının ardından denetimlere katıldı. Gazikent bölgesinde işletmelerde incelemelerde bulunan Yılmaz, aynı zamanda bilgilendirmelerde bulundu.

Gazikent sokak ve caddelerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, şikayetlerini de dinledi. Denetimlerde ürünlerin son kullanım tarihi, saklama koşulları, çalışanların temizliği ve işletmenin hijyen kurallarını uyup uymadığını denetleyen Yılmaz, "Zabıta ekiplerimizin aralıksız sürdürdüğü denetimlere bugün ben de eşlik ettim. Çok şükür işletmelerimizde sıkıntılara rastlamadık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyiz. Denetimlerimiz ramazan ayı boyunca aralıksız olarak devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: 'Halkımızın Sağlığıyla Oynanmasına Müsaade Etmeyiz' - Son Dakika


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