Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, İki Projede Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kısa süre içerisinde hizmete başlayacak Kent Kafe ve Çamaşırhane'de incelemelerde bulundu. Projelerin son durumuna ilişkin bilgi alan Yılmaz, "Projelerimizle halkımızın ihtiyaçlarını giderecek, yaşamını kolaylaştıracağız" dedi.

2025'i "Proje yılı" ilan eden Başkan Yılmaz, ilerleyen günlerde faaliyete başlayacak projeleri yerinde inceledi. Yılmaz, Kent Kafe ve Çamaşırhane projelerinin vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını dile getirdi.

Başkan Yılmaz, Gaziantep tarihinde bir ilk olacak Kent Kafe'yi gençlerin çok beğeneceğini ve ilkini üniversite bölgesinde açacaklarını belirterek, "Yaklaşık olarak 180 metrekarelik bir alan üzerine kuruyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerimiz, hastanede yakını olan vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak. Kent Kafe'ler çok önemli. Sadece bir kafe, restoran gibi değil, bir bilgi dükkanı olacak. 150-200 liraya satılan aynı kalitedeki bir kahveyi Allah izin verirse 30-40 liraya vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gazikent'ten Çıksorut'a kentimizin birçok bölgesinde Kent Kafe'leri çoğaltacağız" diye konuştu.

Çamaşırhane ile ücretsiz hizmet

Çamaşırhane projesi ile de ücretsiz bir şekilde hizmet vereceklerini anlatan Yılmaz, "Üniversite öğrencilerimiz ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 120 metrekarelik alan üzerinde kurduğumuz Çamaşırhane'den ücretsiz bir şekilde faydalanacak. Toplamda 12 çamaşır, 12 kurutma makinesi ile kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.