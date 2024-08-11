Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Fatih Parkı'nı ve Kuzeyşehir'deki yeni parkı inceledi

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, revize edilerek yeniden düzenlenen Fatih Parkı'nı ve Kuzeyşehir'de yapımı devam eden parkı inceledi. Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirebileceği, doğa ile iç içe olabileceği bu projelerle ilçemizin yaşam standardını her geçen gün daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, park yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Fatih Parkı'nın yenilenen haliyle bölgeye kazandırdığı değeri vurgulayan Başkan Yılmaz, parkta bulunan vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Vatandaşların parkla ilgili görüşlerini dinleyen Başkan Yılmaz, onların memnuniyetini ölçerek gelecek projelerde dikkate alınacak geri bildirimler aldı.

İncelemelerine devam eden Başkan Yılmaz, Fatih Parkı'ndan sonra Kuzeyşehir'de yapımı devam eden yeni park alanına geçti. Başkan Yılmaz, burada yetkililerle görüşerek, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Umut Yılmaz, ilçenin yeşil alan kapasitesini artırarak, ilçedeki yaşam kalitesini yukarı çekeceğini ifade etti.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemizin her köşesine özenle dokunarak, vatandaşlarımızın daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, yeşil alanların artırılması ve halkımızın nefes alabileceği sosyal alanların oluşturulması bizim en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Fatih Parkı'nın yenilenmesi ve Kuzeyşehir'deki yeni parkın hayata geçirilmesi, bu anlayışımızın somut örneklerindendir. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirebileceği, doğa ile iç içe olabileceği bu projelerle ilçemizin yaşam standardını her geçen gün daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yeşil alanlarla donatılmış bu parklar, sadece bugün değil, gelecek nesiller için de kalıcı bir miras olarak ilçemizin gelişimine katkı sağlayacaktır."