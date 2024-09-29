Başkan Yılmaz\'dan Ruhsatsız İşletmelere Denetim

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçedeki işletmeleri gezerek denetim yaptı. Yılmaz, "İşletmelerin ruhsatsız şekilde çalışmasına izin vermiyoruz, kapatıyoruz. Bugünden itibaren denetimlerimiz de aralıksız devam edecek" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde yabancı uyruklu kişilere ait işyerlerini denetledi. Yıllardır, faaliyette olan birçok işletmenin ruhsatsız bir şekilde çalıştığını tespit eden Yılmaz, bu işletmelerin hemen kapatılması talimatı verdi.

Rutsatsız bir şekilde faaliyetlerde bulunan işletmelere asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, "5 işletmeye girdik, 3'ü Suriyeli. Ruhsatsız, kaçak bir şekilde faaliyet gösteren işletmelere müsaade etmeyeceğim. Daha önce söz verdiğimiz gibi, yabancılara verilen ayrıcalıkları bitirmekte kararlıyız. Yabancı uyruklu kişilerce açılan işletmelerin ruhsatsız şekilde çalışmasına izin vermiyoruz, kapatıyoruz. Bugünden itibaren denetimlerimiz de aralıksız devam edecek" diye konuştu.