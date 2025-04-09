Yılmaz, Şehitkamil Halkıyla Bir Araya Geldi

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kozluyazı Mahallesi'nde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, "Bizim için aslolan Şehitkamil halkıdır. Hizmet yolculuğumuz tüm Şehitkamil halkı mutlu olana dek sürecek" dedi.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil halkının sorun ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kozluyazı Mahallesi'ni ziyaret eden Yılmaz, bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede planlanan projeleri anlatan Yılmaz, "Şehitkamil'imizin her bir mahallesi bizim için çok kıymetli. Geriden kalan 1 yıllık görev süremizde birçok sorunu ortadan kaldırdık. Yeni arazi yolları, içme suyu sorunlarını tarihe karıştırmakta kararlıyız" dedi.

"Bizim için aslolan Şehitkamil halkıdır"

Şehitkamil halkına hizmet etmek için kaybedecekleri 1 saniyeleri olmadığını söyleyen Yılmaz, "2024'te bir hayal ile çıktığımız yolda yeni bir hikaye yazıyoruz. Bizim için aslolan Şehitkamil halkıdır. Hizmet yolculuğumuz tüm Şehitkamil halkı mutlu olana dek sürecek. Günlük dedikodu ve iftiralara aldırmadan yolumuza devam ediyoruz. Şehitkamil için planladığımız projeleri inşallah yakın zamanda hayata geçirmeye başlayacağız" diye konuştu.