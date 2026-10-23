Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, şehit İsmet Bayındır ile görevi başında hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, şehit İsmet Bayındır ile görevi başında hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, 1995 yılında Bingöl'de şehit düşen İsmet Bayındır'ın ailesi ve 2012 yılında görevi başındayken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan'ın ailesiyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde ailelerle sohbet eden Yılmaz, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve ailelerinin her zaman yanında olmanın önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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