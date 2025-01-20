Başkan Yılmaz, Battal Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

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(GAZİANTEP) - Battal Mahallesi'ni ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Yolun henüz başında olmamıza rağmen halkımızın desteğiyle çok güzel projeler hayata geçirdik. Bunların devamı da gelecek. İnşallah, Şehitkamil'i el birliğiyle yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal Battal Mahallesi'ni ziyaret etti. Beraberinde CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, meclis üyeleri ile bölge vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, hayata geçirilecek projeleri anlattı. 2025 yılının Şehitkamil için proje yılı olacağını belirten Yılmaz, "Halkımızla sık sık bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu buluşmalar çay ve kahve muhabbeti değil yalnızca. Yıllarca unutulan ve kaderine terk edilen halkımızın sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. İhtiyaçları ortak fikirlerle gideriyoruz. Yolun henüz başında olmamıza rağmen halkımızın desteğiyle çok güzel projeler hayata geçirdik. Bunların devamı da gelecek. İnşallah, Şehitkamil'i el birliğiyle yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.