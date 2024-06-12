Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi ve çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti. Yılmaz, adaylık döneminde verdiği sözleri hatırlatarak, belediyenin köylünün ayağına geleceğini vurguladı. Ziyaretlerde çocuklara hediyeler dağıtıldı ve mahalle sakinleri, Yılmaz'ın ilgisinden memnuniyetlerini dile getirdi.

12.06.2024 12:49
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(GAZİANTEP)- Kırsal mahalle ziyaretlerinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "'Bundan sonra köylü belediyeye gitmeyecek, belediye köylünün ayağına gelecek', diye adaylığım döneminde gittiğimiz her yerde söz verdik. Sizi burada hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bize sakın yabancı gözle bakmayın" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Umut Yılmaz'ın ziyaretleri, Bilek, Aşağı Arıl, Yukarı Arıl, Battal, Küllü, İbrahimşehir, Günbulur, Türk Yurdu ve Sinan mahallelerinde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Başkan Umut Yılmaz, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, adaylık döneminde verdikleri sözleri hatırlattı. "Bundan sonra köylü belediyeye gitmeyecek, belediye köylünün ayağına gelecek, diye adaylığım döneminde gittiğimiz her yerde söz verdik" diyen Yılmaz, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemenin önemine vurgu yaptı.

"Buranın bir evladıyız"

Kendisinin de bu bölgenin bir evladı olduğunu ifade eden Başkan Umut Yılmaz, "Sizi burada hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Köylerin eksikliklerinin ne olduğunu biliyorum. Buranın bir evladıyız. Bize sakın yabancı gözle bakmayın" diye konuştu. Yılmaz, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sorunlara yerinde çözüm

Başkan Yılmaz, beraberindeki belediye müdürleri ile birlikte mahallelerin eksikliklerini yerinde inceleyerek çözüm üretmeyi amaçladıklarınıbelirtti. "Bu köyde göz ardı ettiğimiz, unuttuğumuz, yapmamız gereken bir şey var mı? Müdürlerimiz özellikle yerinde incelesin istedik. Sizin taleplerinizi biz burada alalım, not edelim. Sonra bunları da plan, program dahilinde en kısa zamanda yerine getirmeye çalışalım" diyen Yılmaz, kırsal mahallelerin sorunlarını en kısa sürede çözmek için çalışacaklarını vurguladı.

Talepler not edildi, çözümler planlandı

Başkan Yılmaz ve beraberindeki ekip, ziyaret ettikleri her mahallede vatandaşların taleplerini not alarak, ihtiyaçlara yönelik çözümler planladı. Mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın gösterdiği ilgiden ve samimiyetten duydukları memnuniyetlerini aktardılar.

Kaynak: ANKA

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