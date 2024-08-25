Şehitkamil Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yüzme yarışmalarıyla başladı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına başladı. Etkinlikler dizisinin ilk ayağında Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda 11 kulüpten 455 sporcu kıyasıya yarıştı. Yüzlerce kişinin takip ettiği yarışma, renkli anlara sahne oldu.

Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılı dolayısıyla düzenlediği kutlamalara başladı. 30 Ağustos'a kadar sürecek spor ve kültürel etkinlikler yüzme yarışmalarıyla başladı. 4. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Bayramı Yüzme Yarışmaları ile yüzlerce sporcu hünerlerini sergiledi. Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda düzenlenen etkinlikte 11 kulüp, 455 sporcu 7 farklı disiplinde 5-12 yaş kategorilerinde müsabakaya katıldı. Minik sporcular havuzda kıyasıya yarışırken, aileleri de tribünlerden onlara destek verdi.