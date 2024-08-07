Şehitkamil Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı için sportif etkinlikler düzenleyecek

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla büyük bir sportif etkinlik serisine imza atacak. "30 Ağustos Zafer Kupaları" adı altında düzenlenecek organizasyon, 17-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında 6 farklı branşta gerçekleştirilecek.
Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 17-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında 6 farklı branşta kapsamlı sportif etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler arasında voleybol turnuvası, basketbol turnuvası, ayak tenisi turnuvası, paintball turnuvası ve satranç turnuvası yer alacak.
Organizasyona katılmak isteyenler, başvurularını 'sehitkamil.bel.tr' üzerinden yapabilecek.
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