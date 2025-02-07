Şehitkamil Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik "Köy Okulları Çocuk Şenliği"

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik düzenlenen "Köy Okulları Çocuk Şenliği" büyük ilgi gördü.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yeni hayata geçirilen "Köy Okulları Çocuk Şenliği"nin ilki, Işıklı Mahallesi'nde düzenlendi. Yaklaşık 316 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. Akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurlarının yer aldığı etkinlikte, çocuklar çuval yarışları, seksek oyunları ve yüz boyama ile eğlenceli zaman geçirdi.