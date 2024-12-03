Şehitkamil Belediyesi\'nden Engelli Bireylere Özel Kamp

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler için Dülük Tabiat Parkı'nda kamp düzenledi.

Şehitkamil Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 50 engelli bireyi, Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Gençlik Kampı'nda ağırladı.

Etkinlik kapsamında özel bireyler; mini doğa gezisi eşliğinde doğa keşfi, grup oyunları, kamp ateşi etrafında müzik dinletisi, akıl ve zeka oyunları gibi aktivitelere katıldı. Etkinlikte yüksek ip parkuru ve doğa yürüyüşü yapıldı; pentatlon ve paintball oynandı. Tüm katılımcılara çay ve mısır ikram edilirken; kamp ateşi yakıldı.