Şehitkamil Belediyesi'nden Sacır Mahallesi'ne Yeni Park - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi'nden Sacır Mahallesi'ne Yeni Park

Şehitkamil Belediyesi’nin Sacır Mahallesi’nde 15 bin metrekarelik alan üzerine kuracağı parkın çalışmaları başladı.

13.11.2024 12:31
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi'nin Sacır Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik alan üzerine kuracağı parkın çalışmaları başladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın ilçedeki yeşil alan sayısını artırmaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Yedi aylık süreçte birçok mahalleye yapılan parklara bir yenisi daha eklendi. Kentin yıllardır hizmetten mahrum bırakılan mahallelerinden Sacır'da park yapımına başlandı.

Park, 15 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. İki adet oyun alanı bir adet fitness alanı ve iki adet futbol sahasına sahip parkta 520 metrelik dökme kauçuk yürüyüş yolu da bulunuyor. 5 bin 671 metrekarelik çim alanında ise 16 çeşit ağaç ve ağaççık olmak üzere toplamda 393 adet bitki dikilecek. Parkta otomatik sulama sistemi yapılarak, su tasarrufu sağlanacak.

Otopark sorunu da çözülüyor

Sacır Mahallesi'nin heyecanla beklediği parka, 92 araçlık otopark da yapılıyor. Mahalle sakinlerinin otopark sorununun parkın tamamlanmasıyla sona ermesi hedefleniyor. Park yapımı tamamlandığında Şehitkamil Belediyesi bünyesinde öz kaynaklarla üretilen bank, masalı bank ve çöp kutuları yerleştirilecek. Bu sayede belediye bütçesinden de tasarruf sağlanacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

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