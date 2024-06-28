Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Sanayi Mahallesi'nde Asfalt Çalışması Yapıyor

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in önemli sanayi bölgelerinden biri olan Sanayi Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıyor.

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan asfaltlama çalışmaları, bölgedeki küçük ve orta ölçekli sanayicilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek. İmar planlarına uygun olarak açılan yeni yollar, sanayicilerin iş hacimlerini artırmalarına olanak sağlayacak.

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çalışmalara ilişkin, "Şehitkamil Belediyesi olarak, sanayi sektörünün gelişimine büyük önem veriyoruz. Sanayicilerimizin daha iyi koşullarda üretim yapabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni yollarımız, sanayi bölgemizdeki üreticilerimizin yatırımlarını geliştirmelerine katkıda bulunacak. Gaziantep'in ekonomik gücünü daha da artırmak ve sanayimizin ülke ekonomisindeki rolünü güçlendirmek adına yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.