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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri başlıyor. Beş gün sürecek etkinliklerde çocuklar Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nde Peter Pan Çocuk Oyunu, Tebeşir Ağacı ve Şifreli Köpek çocuk tiyatrosu ile unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Şehitkamil Belediyesi'nin çocuklara yönelik başlattığı projelere bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın çocuklarda yaratıcılığı ve özgüveni artırmak, sanatla tanışmalarını sağlamak için hayata geçirdiği 1. Çocuk Tiyatro Günleri ile her çocuğun tiyatro ile tanışması hedefleniyor.

5-9 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek tiyatro günlerinde oyunlar, Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nde oynanacak. Tiyatro günleri kapsamında ilk oyun 5 Kasım'da sahnelenecek. Ozan Kalkan'ın yönettiği Peter Pan Çocuk Oyunu 5 Kasım Salı günü iki seansta çocuklarla buluşacak. İlki saat 11.00'da sahnelenecek oyunun ikinci seansı ise saat 14.30'da izlenebilecek.

Her gün iki defa oynanacak

Tiyatro günlerinin ikinci ve üçüncü günlerinde ise Erkan Uyanıksoy'un yazıp, yönettiği Tebeşir Ağacı oyunu sahnelenecek. 6 ve 7 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri 8 yaş ve üzeri çocuklarla buluşacak gösteri, saat 11.00 ve 14.00'da oynanacak.

Şifreli Köpek ile tiyatro dolu iki gün

1. Çocuk Tiyatrosu Günleri'nin 4 ve 5. gününde ise Ali Meriç'in yazıp yönettiği Şifreli Köpek oyunu 5 yaş ve üzeri çocuklar için oynanacak. 08-09 Kasım Cuma ve Cumartesi günleri sahnelenecek oyunun ilk seansı saat 11.00, ikinci seansı ise saat 14.00'te çocuklarla buluşacak.

Ücretsiz oyunlara tüm çocuklar davetli

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocukların gelişimine önem verdiklerini belirterek, ilçe genelinde hiçbir çocuğun sanattan geri kalmalarını istemediklerini söyledi. 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri ile çocukların sanat dolu 1 hafta geçireceklerini belirten Yılmaz, ücretsiz sahnelenecek tiyatro gösterilerine tüm çocukların davetli olduğunu söyledi.