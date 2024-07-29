Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu öğrencileri Başkan Umut Yılmaz'ı ziyaret etti

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi'nin Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu'nda eğitim gören 371 öğrenciyi temsilen 8 öğrenci, Başkan Umut Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Başarı oranı yüzde 100 olan Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu'nda eğitim gören 8 öğrenci, Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilerin kursun kapatılacağına ilişkin duyum aldığını ifade etmesi üzerine Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Benim, gençlerle ve onların geleceğiyle ilgili ne problemim olabilir ki? Ne kadar güzel, faydalı bir şey var burada. Bu konuda biz daha fazla alan açmamız lazımken, bu kursu neden kapatayım? Bu kursu kapatacak kadar vicdansız değiliz. Biz, her zaman gençlerimizin yanındayız. Yüzde 100 başarı oranına sahip bir kursu neden kapatayım? Böyle bir konu hiçbir şekilde konuşulmadı. Bu koltuklar gelip geçici yerler. Önemli olan sizler bir meslek sahibi olduğunuzda, 'Bu adam da buna vesile oldu' diyebilmenizdir, mutluluk budur.

Toplumdan ayrıştırılma çabalarına karşı halkı bir olmaya ve birlikte hareket etmeye çağıran Başkan Yılmaz, belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, "Lütfen, bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın, bize sorun" dedi.