Üniversiteli Gençlere Ankara Gezisi

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'te okuyan üniversiteli gençlerin Türkiye'nin tarihi mirasını yerinde görmelerini sağlamak amacıyla Ankara gezisi düzenledi.
Şehitkamil Belediyesi'nin "Gazişehir'den Gazimeclis'e" projesi kapsamında 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri için Başkent'e gezi düzenlendi. Proje, gençlerin Cumhuriyet tarihi ve siyasi merkezlerini yakından tanımalarına olanak tanıyarak, milli bilinç ve tarih şuurun pekiştirilmesini amaçlıyor.
Gezi programı kapsamında gençler; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Kalesi ve Atatürk Orman Çiftliği'ni ziyaret etti.
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