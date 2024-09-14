Üniversiteli Gençlere Ankara Gezisi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'te okuyan üniversiteli gençlerin Türkiye'nin tarihi mirasını yerinde görmelerini sağlamak amacıyla Ankara gezisi düzenledi.

Şehitkamil Belediyesi'nin "Gazişehir'den Gazimeclis'e" projesi kapsamında 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri için Başkent'e gezi düzenlendi. Proje, gençlerin Cumhuriyet tarihi ve siyasi merkezlerini yakından tanımalarına olanak tanıyarak, milli bilinç ve tarih şuurun pekiştirilmesini amaçlıyor.

Gezi programı kapsamında gençler; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Kalesi ve Atatürk Orman Çiftliği'ni ziyaret etti.