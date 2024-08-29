Şehitkamil Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Keman Dinletisi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Keman Dinletisi

Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla genç yeteneklerin keman dinletisi düzenledi. Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Büyük Zafer'in 102. yılına özel olarak düzenlenen konserde müzikseverlere eşsiz bir müzik şöleni yaşattı.

29.08.2024 16:18
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla keman dinletisi düzenledi. Genç yetenekler en güzel şarkıları, Büyük Zafer onuruna çaldı.

Şehitkamil Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı konser dizisinin üçüncü gününde Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler sahne aldı. Büyük Zafer'in 102. yılına özel düzenlenen konserde kursiyerler, dinleyicilere eşsiz bir müzik şöleni yaşattı.

İlçeli genç yetenekler, üç aylık kurs sürecinin ardından çıktıkları ilk konserde yetenekleri ile müzikseverleri kendilerine hayran bıraktı.

Kaynak: ANKA

Şehitkamil, Kültür, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Keman Dinletisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Keman Dinletisi - Son Dakika
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