Şehitkamil Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Keman Dinletisi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla keman dinletisi düzenledi. Genç yetenekler en güzel şarkıları, Büyük Zafer onuruna çaldı.

Şehitkamil Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı konser dizisinin üçüncü gününde Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler sahne aldı. Büyük Zafer'in 102. yılına özel düzenlenen konserde kursiyerler, dinleyicilere eşsiz bir müzik şöleni yaşattı.

İlçeli genç yetenekler, üç aylık kurs sürecinin ardından çıktıkları ilk konserde yetenekleri ile müzikseverleri kendilerine hayran bıraktı.