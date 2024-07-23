Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları 3. Hafta Maçları - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları 3. Hafta Maçları

Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları 3. Hafta Maçları

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan Köy Turnuvaları'nın 3. haftası başlıyor. Turnuvada, köylerin dostluklarını pekiştirmek amaçlanıyor. Bu hafta oynanacak maçlar belirlendi.

23.07.2024 09:48  Güncelleme: 09:51
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan "Köy Turnuvaları" devam ediyor. Köylerin dostluklarını pekiştirmenin amaçlandığı turnuvada, 3'üncü hafta başlıyor.

Şehitkamil'de "Köy Turnuvaları" organizasyonunda iki hafta geride kaldı. Bugüne kadar oynanan maçlar, büyük çekişmeye sahne olurken, seyirciler de tribünlerde coşkuyla takımlarını destekledi.

Turnuva, 3'üncü hafta grup maçlarıyla devam edecek. 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü Beykent Stadyumu'nda saat 17.00'de Bedirkent ile Cerit Yeniyapan karşı karşıya gelecek. Aynı gün ve aynı saatte M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Aktoprak ile Erikli mücadelesi yaşanacak. Bu iki maçın hemen ardından, saat 18.20'de Beykent Stadyumu'nda Yalangoz ile Kızık Hamurkesen, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Uğruca ile Beylerbeyi sahaya çıkacak. Saat 19.40'ta Beykent Stadyumu'nda Dımışkılı ile Göksüncük, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Karahöyük ile bilek kozlarını paylaşacak. İlk günün son maçları ise saat 21.00'de Beykent Stadyumu'nda Dündarlı ile Bayatlı, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Bağbaşı ile Aşağı Arıl arasında oynanacak.

Kaynak: ANKA

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