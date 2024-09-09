Şehitkamil'de Okul Güvenliği Denetimleri

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için okul çevresi ve kantinlerde denetim gerçekleştirdi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Şehitkamil'de güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamak için yapılan bu denetimler, tüm okul çevrelerinde devam edecek. Özellikle okul önlerinde ve yakınlarında satış yapan seyyar satıcılar, iş yerleri ve okul kantinleri detaylı şekilde incelendi.

Zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uygun olmayan ürünlerin satışını engelleyerek, öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak için çalıştı. Ayrıca, kantinlerde satılan ürünlerin fiyat ve etiket kontrolü yapılarak, fahiş fiyat uygulamalarına karşı da önlem alındı. Denetimlerde, hijyen koşullarını sağlamayan ve mevzuata aykırı satış yapan işyerlerine cezai işlem uygulanırken, birçok işyeri ve kantin yetkilisine de uyarılar yapıldı.

Öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için yapılan denetimler, veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Veliler, zabıta ekiplerinin bu çalışmasının öğrencilerin güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, Şehitkamil Belediyesine teşekkür etti.