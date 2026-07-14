15 Temmuz'un 10. yılında şehitler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz'un 10. yılında şehitler anıldı

14.07.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Zeytinburnu'nda program düzenledi. Şehitler dualarla anılırken, devlet korumasındaki çocuklar tiyatro ve gösterilerle milli birlik ruhunu yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, şehitler dualarla anıldı, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı gösteriler ve çeşitli etkinliklerle milli birlik ve demokrasi ruhu yaşatıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitleri anmak, gazilere duyulan vefayı ifade etmek ve çocuklarda milli bilinç ile demokrasi farkındalığını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen program, Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde yapıldı.

Program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı serginin açılışıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için dua edildi.

Programda, şehit babaları 15 Temmuz gecesi çocuklarının darbe girişimi haberini aldıktan sonra direniş için neler yaptıklarını ve nasıl şehit olduklarını anlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü konu alan videonun izletildiği programda, çocuklar tarafından şiir dinletisi sunuldu, halk oyunu gösterisi sergilendi.

Programda, şehitlerin hatırasına ithafen hazırlanan mektup okunurken, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı tiyatro gösterisi de sahnelendi.

Sultangazi Huzurevi Korosu'nun konser verdiği programda, Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet korumasındaki çocuklar solo dinletisi sundu.

"O gün millet iradesini ortaya koydu, hain darbe girişimini başarısız kıldı"

İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, programda yaptığı konuşmada, şehitleri yad ederek, "15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan o hain darbe girişiminin, o gün burada bulunan hazirundan aklı erenler, yaşı tutanlar, bizler, hepimiz canlı şahidi olduk. Çok karanlık bir geceydi ama bu seneki sloganımızda da belirtildiği gibi, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' başlığı, gerçekten o günü çok iyi tanımlayan bir slogan." diye konuştu.

Leblebicier, "O gün millet iradesini ortaya koydu, hain darbe girişimini başarısız kıldı ve ertesi sabaha tertemiz bir Türkiye'yi tekrar bizlere emanet etti. Bu vesileyle ben, hain darbe girişiminde şehit olan bütün şehitlerimize ve diğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da izletilen video gösterisinin bugünün anlam ve önemini çok iyi anlattığını, o gece yaşananları ortaya koyduğunu belirterek, "Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Rabbim onların ömürlerini ali etsin." ifadelerini kullandı.

Programa, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, il müdür yardımcıları, şehit yakınları, gaziler, devlet korumasındaki çocuklar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Demokrasi, 15 Temmuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. yılında şehitler anıldı - Son Dakika

Gram altında kritik eşik 4 bin TL ihtimali masada Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar Araç kullanımında yeni dönem Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem

22:58
Fenerbahçe, Greenwood’u Aziz Yıldırım’ın sözleriyle duyurdu
Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım'ın sözleriyle duyurdu
22:53
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
22:44
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
22:35
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent’in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
21:54
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
21:41
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 23:27:19. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'un 10. yılında şehitler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.