Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edileceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

"24 Aralık 2023 Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz inşallah. Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."