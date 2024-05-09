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Şehitlerin isimleri, sınıf kapılarında yaşatılıyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan Mehmet Akif İnan Ortaokulu, örnek bir projeye imza attı. Okulda bulunan 25 sınıfın kapılarına, Sivaslı şehitlerin hayat hikayeleri giydirildi.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Hedef Projesi kapsamında örnek bir projeye imza atıldı. Öğrencilere milli ve manevi duyguları unutturmamak adına yapılan proje ile okulda bulunan sınıfların kapılarına Terörle Mücadele şehitlerinin hayat hikayelerinin yer aldığı görseller giydirildi. Her sınıfa farklı bir şehidin isminin verildiği okulun öğretmenler odasına da öğretmen şehidin ismi verildi.

"Türk tarihinde her zaman fedakarlıklar olmuştur"

Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Egemen Kuzu, "Bu proje, şehitlerimizi unutmamak içindir muhakkak. Tek amacının bu olduğunu düşünüyorum. Bir Türk genci olarak hem duyguluyum hem de övünç duyuyorum. Türk tarihinde her zaman fedakarlıklar olmuştur. Bizi diğer Avrupa ırklarından ayıran şey de budur. Hepsinin apayrı hikayeleri var. Arkasında bıraktığı hiçbir şeyi düşünmeden, gözlerini kırpmadan vatan toprağına sırtlarını dayamaları büyük bir şey" dedi.

Kapıları süslemek yerine bu şekilde bir proje yaptıklarını belirten Zehra Almalıoğlu, "Bizim bu projedeki amacımız kapılara süs vermek değil şehitlerimizi anmak. Bu kapılardan her geçtiğimde onları anıyoruz. Onların bu fedakarlığına karşılık bir şeyler yapabilmek beni mutlu ediyor. İsterdik ki elimizden daha fazla şey gelsin ama bizim elimizden de bu kadar şey geliyor. Onların hatıralarını her zaman yaşatmaya çalışıyoruz, inanıyoruz ki yaşatıyoruz da" ifadelerine yer verdi.

Proje ile ilgili bilgiler veren Mehmet Akif İnan Ortaokulu Müdürü Murat Kendirli, "Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Hedef Projesi' çerçevesinde Değerler Eğitimi alanında bir proje gerçekleştirdik. Buradaki amacımız kaybetmeye yüz tutan milli bilinci geliştirmek, maneviyatı unutturmamak, bunları öğrencilerimize aşılamak istedik. Öğrencilerimizi Yukarı Tekke Mezarlığına götürdük. Şehitlerimi ile ilgili bilgiler verdik. Öğrencilerimiz dua ettiler. Buradan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Sınıflarımıza kapı giydirmeleri yaptık. Kapılardaki bütün şehitlerimiz Sivaslı. Artık 8-A, 8-B sınıfı değil her sınıfımız bir şehit ismi sınıfı oldu. Proje bu şekilde nihayete erdi. 25 sınıfımız olduğu için 25 şehidimizin ismi ve öğretmenler odamıza da öğretmen şehidimizin ismini verdik" şeklinde konuştu.