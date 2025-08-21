Şehnaz Biçer\'in \'Gölgesiz İzler\' Sergisi Açılıyor

Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerinden Doç. Dr. Şehnaz Biçer'in 38 yıllık sanat serüvenini yansıtan "Gölgesiz İzler" sergisi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açılacak olan sergide, sanatçının klasik üslupla şekillenen erken dönem eserlerinden güncel çağdaş yorumlarına kadar uzanan geniş bir seçki sunulacak.

Minyatür ve tezhip gibi geleneksel Türk sanatlarını merkeze alan çalışmalarında yeniden yorumlayan Biçer, eserlerinde kültürel hafıza ve sanatsal sorumluluk temasını işliyor.

Sergide, sanatçının yaklaşık 70 eseri izleyicilerin beğenisine sunulacak. Bu eserler arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen İstanbul Mushafı Projesi'ne ait örnek sayfaların baskıları da yer alıyor.