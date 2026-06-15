Şehrengiz Projesi'nde Yaratıcı Öğrenciler - Son Dakika
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Şehrengiz Projesi'nde Yaratıcı Öğrenciler

Şehrengiz Projesi\'nde Yaratıcı Öğrenciler
15.06.2026 17:17
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Öğrenciler, Şehrengiz Projesi kapsamında eserlerini sergileyerek ödüllerini aldılar.

Öğrencilerin kaleme aldığı eserler, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, İnsan Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Şehrengiz Projesi" kapsamında edebiyatseverlerin beğenisine sunuldu.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yazarlık yolculuğunu tematik gelişim konseptiyle destekleyen ve İstanbul'daki 31 okulda uygulanan proje çerçevesinde Bahariye Mevlevihanesinde fuar ve ödül töreni düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, proje birincilerine ödüllerini takdim ettikten sonra yaptığı konuşmada, salondaki coşku ve heyecana işaret ederek, öğrencileri eğitim öğretim yılındaki gayretlerinden ve fedakarlıklarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilere yaz tatili tavsiyelerinde bulunan Yentür, "Keyifli, sağlıklı, mutlu bir tatil dönemi geçirin ama zamanı da boşa geçirmeyelim. En kıymetli hazinemiz zaman. Bu tatilde günün bir vaktinde mutlaka kitaba zaman ayırmanızı temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"En zoru ilk adımı atmaktı"

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği Başkanı Mehmet Dağ da projede yer alan öğrencilerin kendilerini çok değerli hissetmesi gerektiğini belirterek, "İyi ki Şehrengiz diye bir çalışmanın içindeyiz. Sürdürülebilir bir çalışmayı yürütmeye çalışıyoruz. Bu ilk yıldı. En zor olan ilk adımı atmaktı. Bugün bunu taçlandırıyoruz." dedi.

Projede en büyük payın gönüllü öğretmenlere ait olduğunu vurgulayan Dağ, "Her bir okulda, her bir grubun başında gönüllü olarak sizlerle ilgilendiler. O eserleri yazmanıza vesile oldular. Onlara sonsuz müteşekkiriz. İnşallah yarının yazarları ve öğretmenleri de sizler olursunuz." ifadesini kullandı.

İnsan Vakfı Başkanı Haluk Nas ise İslam inancındaki öğrenme ve öğretme gayretine dikkati çekerek, vakıf olarak böyle bir projeyi gördüklerinde hiç düşünmeden destek olma kararı aldıklarını anlattı.

Nas, "Bu cesareti gösterdiğiniz için, bu okuma ile kalmayıp onu anlamlandırmak ve sonrasında da yazıya dökme konusunda ender projelerden birisi olması hasebiyle hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Eğer iyi bir hikayeniz varsa peşinizden milyonlar gelir"

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, öğrencilerin büyük bir yolculuğun ilk adımlarını attığını belirterek, onlara rehberlik etmekten büyük onur duyduklarını dile getirdi.

Genç yazarların, kültür ve edebiyata önemli bir katkıda bulunduğunu dile getiren Özden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlere düşen bizim medeniyetimizi geçmişten gelen o büyük birikimiyle alıp daha da büyütmek, geliştirmek ve bunu kendiniz için büyük bir hikayeye çevirmektir. Eğer iyi bir hikayeniz varsa peşinizden binlerin, milyonların geldiğini göreceksiniz. Gelecek İslam medeniyetiyle ancak var olacaktır. Sizler o değerli kalemlerinizle inşallah bu medeniyetin gelişmesine katkıda bulunacaksınız."

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, konuşmaların ardından ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde birinci olan öğrencilere hediyeler verdi.

Ödül töreni, projeye katılan okulların yöneticileri, görev alan öğretmenler ve eserleri seçilerek yayımlanan öğrencilere madalya ve sertifikalarının takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kurulan fuar alanında gün boyu devam eden etkinliklerde ise eser veren öğrenciler ve onlara rehberlik eden öğretmenleri, uzun soluklu çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan eserlerini sunma ve tanıtma heyecanı yaşadı.

Proje hakkında

İlkokul, ortaokul ve lise kategorisindeki öğrencilerin yazarlık yolculuğunu tematik gelişim konseptiyle destekleyen "Şehrengiz Projesi", İstanbul'da 9 ilkokul, 13 ortaokul ve 9 lise olmak üzere 31 okulda uygulandı.

Proje kapsamında öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalar "Şehrengiz Projesi Öğrenci Özgün Eserleri Derleme Kitabı" ismiyle 3 kategoride basılarak okuyucunun beğenisine sunuldu.

Toplam 571 çocuk yazar ve genç kalemin katıldığı proje ile çocukların yazı yoluyla kendilerini ifade etmeleri, öz güven kazanmaları ve kalıcı eserler üretmeleri amaçlandı.

"Kendine Göz At" sloganıyla hayata geçirilen proje, klasik yarışma veya etkinlik modellerinden farklı olarak süreç odaklı, üretim temelli ve kimlik geliştirici bir eğitim yaklaşımı sunuyor.

Kaynak: AA

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