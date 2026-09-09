Şehzadeler Aşağıçobanisa\'da söyleşi ve konser etkinlikleri gerçekleştirildi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nin son gününde Aşağıçobanisa Mahallesi'nde söyleşi ve konser etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ayağıçobanisa'daki etkinlik kapsamında ilk olarak Türkiye Ziraatçiler Derneği Manisa Şube Başkanı Caner Özmen'in konuşmacı olduğu "Üreticinin Sesi, Toprağın Geleceği" başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşinin ardından Erşan Hürman ve ekibi sahne aldı. Balkan türküleri eşliğinde keyifli anlar yaşayan Aşağıçobanisalılar, gece boyunca doyasıya eğlendi.

Bağ Bozumu Şenliği kapsamında düzenlenen söyleşide Caner Özmen, Manisa'da bağcılığın önemine ilişkin mahalledeki üreticilere bilgiler verdi. Aşağıçobanisa Mahallesi'nin Gediz Ovası'nın verimli toprakları üzerinde yer aldığına dikkati çeken Özmen, mahalle sınırları içerisinde başta üzüm olmak üzere birçok ürünün yetiştirilebildiğini söyledi. Bağcılığın püf noktalarıyla ilgili önemli bilgiler de paylaşan Özmen'in söyleşisi, hediye takdiminin ardından sona erdi.

ERŞAN HÜRMAN SAHNE ALDI

Söyleşinin ardından Erşan Hürman ve ekibi sahne aldı. Hürman'ın seslendirdiği Balkan ezgileriyle coşkulu anlar yaşanırken, mahalle halkı halaylar çekerek geceye renk kattı.

BAŞKAN ŞİMŞEK DE HALAYA KATILDI

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de sanatçı Erşan Hürman ve yurttaşların davetini geri çevirmeyerek halaya katıldı. Konser, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.