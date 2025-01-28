Şehzadeler Belediye Başkanı, İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Devam Ediyor

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(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler, aileleri evlerinde ziyaret ederek destek paketlerini teslim ediyor.

Şehzadeler Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik gıda yardımlarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, önceden belirlenen aileleri evlerinde ziyaret ederek hazırlanan destek paketlerini teslim ediyor.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sosyal belediyecilik anlayışıyla yurttaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "İlçemizde ihtiyaç sahibi hiçbir yurttaşımızı yalnız bırakmamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz, titizlikle gerçekleştirdiği ziyaretlerde gıda yardımlarını ailelere ulaştırıyor. Amacımız, hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek" dedi.

Yardımların ilerleyen günlerde de artarak devam edeceği bildirildi.