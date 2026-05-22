Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Personelle Bayramlaştı

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesinde belediye binasında ve dış birimlerde görev yapan personeli ziyaret ederek her biri ile tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında Başkan Şimşek'e Başkan yardımcıları da eşlik etti.

Personelin aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Başkan Şimşek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Şimşek, "Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için büyük bir emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nın personelimiz, aileleri ve tüm vatandaşlarımız için sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.